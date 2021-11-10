«Бешикташ» нацелился на полузащитника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, контракт которого с российским клубом истекает по завершении сезона-2021/2022, может перебраться в турецкую Суперлигу.

Согласно данным MSV Foot, в подписании игрока заинтересован стамбульский «Бешикташ». Турки готовы подписать 31-летнего француза на правах свободного агента следующим летом.

Стоит отметить, что руководство краснодарского клуба пока не предлагало игроку новое соглашение.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Кабелла поучаствовал в 14 поединках, забил три мяча и четыре раза ассистировал одноклубникам.