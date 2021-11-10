«Уфа» повесила ценник на Агаларова

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, который лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России, пользуется спросом среди клубов Премьер-лиги. Не исключено, что в зимнее трансферное окно 21-летнего форварда попробуют подписать более сильные клубы.

Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, руководство «Уфы» готово расстаться со своим ведущим игроком за определенную сумму. Клуб из Башкортостана оценил Агаларова в шесть миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе к Гамиду со стороны столичного «Динамо».

В нынешнем розыгрыше РПЛ нападающий провел 14 матчей и отметился 11 забитыми мячами.