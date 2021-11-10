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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» повесила ценник на Агаларова

10 Ноября 2021 • 09:29 Комментировать

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, который лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России, пользуется спросом среди клубов Премьер-лиги. Не исключено, что в зимнее трансферное окно 21-летнего форварда попробуют подписать более сильные клубы.

Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, руководство «Уфы» готово расстаться со своим ведущим игроком за определенную сумму. Клуб из Башкортостана оценил Агаларова в шесть миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе к Гамиду со стороны столичного «Динамо».

В нынешнем розыгрыше РПЛ нападающий провел 14 матчей и отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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