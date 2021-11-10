​Орлов высказался о возможном возвращении Кокорина в «Зенит»

У Александра Кокорина не складывают дела в Италии. За десять месяцев в «Фиорентине» россиянин провёл на поле только 118 минут в семи матчах и не забил ни одного гола. Между тем, комментатор Геннадий Орлов на своём канале в YouTube ответил на вопрос болельщика по поводу возможного возвращения Кокорина в «Зенит».

«Кокорин может принести пользу «Зениту»? Кокорина исключите вообще, он же в футбол не играет! Какую пользу он может принести?» - высказался Орлов.

«Забудьте про Кокорина. Я не знаю, какой ему нужен подвиг. Как все способные люди, он ленив. Так что не надо о нём даже говорить», - добавил комментатор.