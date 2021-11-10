Агент Бека-Бека прокомментировал слухи об интересе «Галатасарая»

Во вторник, 9 ноября, в сети появились слухи об интересе стамбульского «Галатасарая» к хавбеку московского «Локомотива» Алексису Бека-Бека. По этому поводу высказался представитель агентства Classico Sports Management, ведущего дела 20-летнего французского игрока.

В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» один из агентов заявил, что интереса со стороны турецкого гранда нет. Он назвал эту новость очередным фейком. Представитель агентства подчеркнул, что у Бека-Бека все отлично в московском клубе.

Трудовой договор француза с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. В этом сезоне Премьер-лиги он сыграл семь поединков и отдал один ассист.