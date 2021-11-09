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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Галатасарай» предпринял попытку приобрести полузащитника «Локомотива» слухи

09 Ноября 2021 • 23:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1.95 3.50 4.00
20.11 16:30

Полузащитник молодежной сборной Франции Алексис Бека-Бека, который только прошедшим летом пополнил ряды «Локомотива», может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как уверяют турецкие источники, а именно журналисты издания Ajansspor, местный гранд «Галатасарай» уже отправил запрос в московский клуб. Сообщается, что Бека-Бека впечатлил скаутов в очных противостояниях с «железнодорожниками» в групповом этапе Лиги Европы.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в два миллиона евро, но вряд ли «Локомотив» согласится отпускать его менее, чем за шесть миллионов – именно столько россияне отдали за футболиста французскому «Кану» месяцами ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Алексис Бека-Бека
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