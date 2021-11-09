Полузащитник молодежной сборной Франции Алексис Бека-Бека, который только прошедшим летом пополнил ряды «Локомотива», может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как уверяют турецкие источники, а именно журналисты издания Ajansspor, местный гранд «Галатасарай» уже отправил запрос в московский клуб. Сообщается, что Бека-Бека впечатлил скаутов в очных противостояниях с «железнодорожниками» в групповом этапе Лиги Европы.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в два миллиона евро, но вряд ли «Локомотив» согласится отпускать его менее, чем за шесть миллионов – именно столько россияне отдали за футболиста французскому «Кану» месяцами ранее.