​Уткин: «Ганчаренко топит «Краснодар», ему нужен перерыв в карьере»

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался по поводу «Краснодара».

«Краснодар» проиграл три последних матча, что привело к вылету из Кубка России и падению на седьмое место в РПЛ.

«Я вижу проблему исключительно в тренере. Посмотрите, как изменился Виктор Ганчаренко за последние годы. Раньше он очень конкретно высказывался о проблемах своей команды, а сейчас это просто общие слова. После каждого проигранного матча можно заметить несколько реплик, в которых он пытается свалить всё на игроков. А иногда у него бывают другие реплики, что его команда всё делала правильно, но почему-то проиграла. Если вы делаете всё правильно, но не можете забить, значит у вас проблемы с контактом с командой.

Мне кажется, Ганчаренко пора делать перерыв в карьере. Он ещё молодой человек, но работает уже 13 лет. Вообще успешная карьера редко продолжается больше 10-12 лет, потому что она выжигает изнутри», - сказал Уткин.

В тайм-кодах под видео этот отрывок выпуска подписан так: «Ганчаренко топит «Краснодар».