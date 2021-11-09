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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин: «Ганчаренко топит «Краснодар», ему нужен перерыв в карьере»

09 Ноября 2021 • 18:50 Комментировать (1)

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался по поводу «Краснодара».

«Краснодар» проиграл три последних матча, что привело к вылету из Кубка России и падению на седьмое место в РПЛ.

«Я вижу проблему исключительно в тренере. Посмотрите, как изменился Виктор Ганчаренко за последние годы. Раньше он очень конкретно высказывался о проблемах своей команды, а сейчас это просто общие слова. После каждого проигранного матча можно заметить несколько реплик, в которых он пытается свалить всё на игроков. А иногда у него бывают другие реплики, что его команда всё делала правильно, но почему-то проиграла. Если вы делаете всё правильно, но не можете забить, значит у вас проблемы с контактом с командой.

Мне кажется, Ганчаренко пора делать перерыв в карьере. Он ещё молодой человек, но работает уже 13 лет. Вообще успешная карьера редко продолжается больше 10-12 лет, потому что она выжигает изнутри», - сказал Уткин.

В тайм-кодах под видео этот отрывок выпуска подписан так: «Ганчаренко топит «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Василий Уткин Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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Zurukukkkk
09 Ноября 2021 в 18:57
ну ,почему вася известный,а я лысый?!!)))
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