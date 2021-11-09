​В «Спартаке» озвучили решение по Кутепову

Действующий контракт защитника Ильи Кутепова со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Учитывая этот факт, появились предположения, что московский клуб может продать футболиста уже зимой.

Впрочем, Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, рассказал sport24 о том, что клуб продавать Кутепова не планирует.

Что касается переговоров с Ильёй Кутеповым по новому контракту, то Дмитрий Зеленов не стал давать комментариев, сославшись на соответствующую договорённость с футболистом.

В сезоне 2021/2022 28-летний Илья Кутепов провёл за «Спартак» 3 матча в чемпионате России.