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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» озвучили решение по Кутепову

09 Ноября 2021 • 18:36 Комментировать

Действующий контракт защитника Ильи Кутепова со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Учитывая этот факт, появились предположения, что московский клуб может продать футболиста уже зимой.

Впрочем, Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, рассказал sport24 о том, что клуб продавать Кутепова не планирует.

Что касается переговоров с Ильёй Кутеповым по новому контракту, то Дмитрий Зеленов не стал давать комментариев, сославшись на соответствующую договорённость с футболистом.

В сезоне 2021/2022 28-летний Илья Кутепов провёл за «Спартак» 3 матча в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов
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