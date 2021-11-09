​Сёмин предлагает заставлять иностранных тренеров в РПЛ учить русский язык

Известный тренер Юрий Сёмин поговорил о перспективах Андрея Шевченко, возглавившего «Дженоа». Экс-наставник «Локомотива» отметил, что серьёзным преимуществом для Шевченко станет знание языка и итальянского менталитета. Сёмин отметил, что в Италию зовут тренеров, которые хорошо знают язык. Юрий Павлович предположил принять такой подход за правило в России.

«Надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском», - поделился своим мнением Сёмин для «РБ Спорт».

Напомним, что Юрий Сёмин в настоящий момент не имеет клуба. В сентябре он покинул должность главного тренера «Ростова».