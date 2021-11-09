​Клаудиньо снова признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что лучшим игроком команды по итогам октября был признан полузащитник Клаудиньо. Бразилец уверенно победил в опросе среди болельщиков, набрав более 62% голосов.

В октябре Клаудиньо провёл четыре матча и забил в них два гола, расписавшись в воротах «Спартака» и «Динамо».

Стоит напомнить, что Клаудиньо признавался лучшим игроком «Зенита» и по итогам сентября. А вот в начале сезона – в июле-августе – фанаты «сине-бело-голубых» отмечали нападающего Сердара Азмуна.

«Зенит» лидирует в чемпионате России за тур до финиша первого круга. Следующим соперником питерцев будет «Нижний Новгород».