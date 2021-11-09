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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» рассказали о травме Бека-Бека

09 Ноября 2021 • 15:47 Комментировать

Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека получил травму приводящей мышцы в расположении молодёжной сборной Франции. В московском клубе рассказали sport24, что повреждение футболиста не является серьёзным. Бека-Бека нужно всего несколько дней, чтобы восстановиться. После этого футболист будет подключён к тренировочному процессу и будет готовиться к ближайшей игре «железнодорожников» против «Ахмата» в чемпионате России.

Алексис Бека-Бека после летнего перехода из «Кана» провёл за «Локомотив» 11 матчей. В них француз отметился двумя результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексис Бека-Бека
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