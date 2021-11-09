​В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе клуба к Мхитаряну

В прессе проскакивала информация о том, что в сферу интересов «Спартака» входит Генрих Мхитарян, который выступает за «Рому». В московском клубе дали комментарий по поводу этой информации. Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых», рассказал «Спорт-Экспрессу», что клуб в Мхитаряне не заинтересован.

В сезоне 2021/2022 Генрих Мхитарян провёл за «Рому» 15 матчей во всех соревнованиях. В них армянин записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Действующий контракт 32-летнего Генриха Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.