​Рианчо заявил о готовности вернуться в «Спартак» с Каррерой

Испанский тренер Рауль Рианчо не исключает возможного возвращения на должность главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Давая комментарий для sport24, Рианчо отметил, что Каррера хорошо знает российский футбол и «Спартак», где ранее он проделал огромную работу.

Рианчо также выразил готовность вернуться в «Спартак» и снова поработать в штабе Массимо Карреры.

«У меня хорошие отношения с Каррерой, и для меня не будет проблемой вновь поработать с ним, если он этого захочет и попросит помочь», - высказался испанский специалист.

Напомним, что в 2017 году Массимо Каррера привёл «Спартак» к первому чемпионству за 16 лет.