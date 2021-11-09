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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Медины отреагировал на слухи об интересе «Зенита»

09 Ноября 2021 • 12:26 Комментировать

Ранним утром 9 ноября появилась информация о возможном переезде аргентинского полузащитника Кристиана Медины в чемпионат России, где интерес к нему проявляет петербургский «Зенит». Футбольный агент Алессандро Мессина, представляющий интересы 19-летнего игрока «Боки Хуниорс», прокомментировал данную новость.

В интервью Sport24 агент заявил, что ничего не знает о предложении «Зенита» в размере 6,5 миллиона евро. При этом Мессина назвал клаузулу своего клиента, она составляет 14 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Медина сыграл 12 матчей, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Медина
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