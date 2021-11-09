​Агент высказался о будущем Бакаева

Агент Герман Ткаченко высказался о будущем Зелимхана Бакаева, чей действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до конца сезона.

По словам Ткаченко для Sports.ru, «Спартак» пока не вернулся к игроку со встречным предложением. Агент ожидает, что какая-то ясность наступит в декабре, когда чемпионат России уйдёт на зимние каникулы.

При этом Ткаченко опроверг появившуюся информацию о том, что Зелимхан Бакаев не согласился на предложение «красно-белых» о контракте с зарплатой в 1,7 миллиона евро за сезон.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» 20 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре голевых паса.