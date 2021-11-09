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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент высказался о будущем Бакаева

09 Ноября 2021 • 11:42 Комментировать (1)

Агент Герман Ткаченко высказался о будущем Зелимхана Бакаева, чей действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до конца сезона.

По словам Ткаченко для Sports.ru, «Спартак» пока не вернулся к игроку со встречным предложением. Агент ожидает, что какая-то ясность наступит в декабре, когда чемпионат России уйдёт на зимние каникулы.

При этом Ткаченко опроверг появившуюся информацию о том, что Зелимхан Бакаев не согласился на предложение «красно-белых» о контракте с зарплатой в 1,7 миллиона евро за сезон.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак»  20 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:54
А чего ему не соглашаться ,платят неплохую зарплату ,он и на лавке посидит за такую сумму )) Тут всё зависит от руководства клуба ,нужен ли им такой бесполезный игрок ,а он ещё так лет 10 может просидеть ,как клещ уцепился ,кер оторвёшь ))
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