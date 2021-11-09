«Спартак» намерен подписать игрока сборной Казахстана

Хавбек Максим Самородов, правами на которого владеет «Актобе», может продолжить карьеру в российском чемпионате. Игрока сборной Казахстана хочет подписать московский «Спартака», утверждает Meta-ratings.kz.

19-летний футболист может достаться «красно-белым» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Актобе» истекает в конце 2021 года.

В составе своего нынешнего клуба Самородов провел 41 поединок, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными пасами.

Стоит отметить, что Максим провел дебютную игру за сборную Казахстана в этом году, сыграв около десяти минут в отборе чемпионата мира-2022 против Франции.

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