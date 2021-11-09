Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» намерен подписать игрока сборной Казахстана

09 Ноября 2021 • 11:39 Комментировать

Хавбек Максим Самородов, правами на которого владеет «Актобе», может продолжить карьеру в российском чемпионате. Игрока сборной Казахстана хочет подписать московский «Спартака», утверждает Meta-ratings.kz.

19-летний футболист может достаться «красно-белым» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Актобе» истекает в конце 2021 года.

В составе своего нынешнего клуба Самородов провел 41 поединок, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными пасами.

Стоит отметить, что Максим провел дебютную игру за сборную Казахстана в этом году, сыграв около десяти минут в отборе чемпионата мира-2022 против Франции.

Стало известно, когда «Спартак» может назначить нового главного тренера

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Самородов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
12:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины отреагировал на слухи об интересе «Зенита»
11:42 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Бакаева 1
11:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» намерен подписать игрока сборной Казахстана
11:30 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки возвращения Понсе в общую группу «Спартака»
11:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» подаёт протест на удаление Клаудиньо 3
11:16 · Россия. Премьер-лига
​Трём клубам РПЛ интересен лучший бомбардир ФНЛ
10:25 · Россия. Премьер-лига
Бывший скаут «Зенита» рассказал, почему Зобнин не оказался в клубе
10:15 · Россия. Премьер-лига
​Экс-скаут «Зенита» рассказал, как клуб мог подписать Джикию
09:45 · Россия. Премьер-лига
Арустамян заявил, что ЦСКА усилится зимой
08:26 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко: «Мне жаль любого тренера, который будет работать в «Спартаке»
08:18 · Россия. Премьер-лига
​Каттани сказал «нет» «Спартаку»
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс» 3
00:42 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая резко высказался по поводу того, что Ваноли может возглавить «Спартак» 1
08 Ноября
23:28 · Россия. ФНЛ
Три клуба РПЛ интересуются хавбеком «Нефтехимика»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Бакаев может продолжить карьеру в «Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем