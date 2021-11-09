Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 212 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы сроки возвращения Понсе в общую группу «Спартака»

09 Ноября 2021 • 11:30 Комментировать

Аргентинский форвард Эсекель Понсе, выступающий за столичный «Спартак», проходит восстановление после хирургического вмешательства на колене. Игрок перенес операцию около месяца назад.

Журналистам Metaratings.ru стало известно, когда стоит ожидать возвращения нападающего в общую группу команды. По сведениям источника, 24-летний футболист возобновит полноценные тренировки к старту январских сборов «Спартака».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Эсекель поучаствовал в семи встречах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекель Понсе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
11:42 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Бакаева
11:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» намерен подписать игрока сборной Казахстана
11:30 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки возвращения Понсе в общую группу «Спартака»
11:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» подаёт протест на удаление Клаудиньо
11:16 · Россия. Премьер-лига
​Трём клубам РПЛ интересен лучший бомбардир ФНЛ
10:25 · Россия. Премьер-лига
Бывший скаут «Зенита» рассказал, почему Зобнин не оказался в клубе
10:15 · Россия. Премьер-лига
​Экс-скаут «Зенита» рассказал, как клуб мог подписать Джикию
09:45 · Россия. Премьер-лига
Арустамян заявил, что ЦСКА усилится зимой
08:26 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко: «Мне жаль любого тренера, который будет работать в «Спартаке»
08:18 · Россия. Премьер-лига
​Каттани сказал «нет» «Спартаку»
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс» 3
00:42 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая резко высказался по поводу того, что Ваноли может возглавить «Спартак» 1
08 Ноября
23:28 · Россия. ФНЛ
Три клуба РПЛ интересуются хавбеком «Нефтехимика»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Бакаев может продолжить карьеру в «Краснодаре»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Игроки «Уфы» рискуют заразиться коронавирусом
Все новости
Рекомендуем