Названы сроки возвращения Понсе в общую группу «Спартака»

Аргентинский форвард Эсекель Понсе, выступающий за столичный «Спартак», проходит восстановление после хирургического вмешательства на колене. Игрок перенес операцию около месяца назад.

Журналистам Metaratings.ru стало известно, когда стоит ожидать возвращения нападающего в общую группу команды. По сведениям источника, 24-летний футболист возобновит полноценные тренировки к старту январских сборов «Спартака».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Эсекель поучаствовал в семи встречах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.