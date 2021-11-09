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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» подаёт протест на удаление Клаудиньо

09 Ноября 2021 • 11:26 Комментировать

В последнем матче Премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью в гостях у «Урала» - 0:0. В начале второй половины встречи «сине-бело-голубые» остались в меньшинстве после удаления Клаудиньо. Питерцы подают протест на решение о прямой красной карточке для бразильца. В протесте клуб указывает, что Клаудиньо не хотел играть грубо, а пытался сыграть мяч. Об этом сообщает ТАСС.

За тур до завершения первого круга «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице «Сочи» на три зачётных балла. Ближайший матч питерцы проведут 19 ноября против «Нижнего Новгорода» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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