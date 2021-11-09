​Трём клубам РПЛ интересен лучший бомбардир ФНЛ

Атакующий полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин входит в сферу интересов трёх клубов Премьер-лиги. Согласно информации «РБ Спорт», 26-летним игроком интересуются «Краснодар», «Рубин» и «Урал».

Стоит сказать, что Александр Юшин на сегодняшний день возглавляет рейтинг бомбардиров первенства ФНЛ. В 21 игре сезона 2021/2022 Юшин записал на свой счёт 16 голов и 4 голевых паса.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Александра Юшина в 350 тысяч евро. При этом есть информация, что в действующем контракте игрока с «Нефтехимиком» прописана сумма отступных – приблизительно 10 миллионов рублей.