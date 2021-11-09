Бывший скаут «Зенита» рассказал, почему Зобнин не оказался в клубе

Роман Зобнин ныне выступает за «Спартак», но в своё время полузащитник мог оказаться в «Зените». Армен Маргарян, который ранее работал скаутом в питерском клубе, рассказал, почему Зобнин не подписал контракт с питерским клубом.

По словам Маргаряна в интервью для sport24, Зобнин тогда хорошо проявил себя в товарищеском матче, но стороны не смогли договориться по финансовой стороне вопроса.

За «Спартак» Роман Зобнин играет с лета 2016 года. За пять с лишним лет полузащитник провёл за «красно-белых» 163 матча. В них футболист записал на свой счёт 9 голов и 14 результативных передач на партнёров.