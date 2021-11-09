​Экс-скаут «Зенита» рассказал, как клуб мог подписать Джикию

Армен Маргарян, который ранее работал в «Зените» скаутом, рассказал, как клуб в своё время упустил Георгия Джикию.

По словам Маргаряна для sport24, решение о возможной покупке Джикии нужно было принимать в цейтноте, и он «его зарубил». Это решение экс-скаут питерского клуба назвал своим самым большим просчётом.

«Уже когда Георгий перешёл в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда», - высказался Маргарян.

Напомним, что за «Спартак» Георгий Джикия играет с начала 2017 года после перехода из «Амкара». В настоящий момент Джикия является капитаном «красно-белых» и одним из капитанов сборной России.