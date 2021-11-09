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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калиниченко: «Мне жаль любого тренера, который будет работать в «Спартаке»

09 Ноября 2021 • 08:26 Комментировать

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о возможной смене главного тренера в стане «народной команды». По его мнению, любому специалисту будет несладко у руля российского топ-клуба.

«Мне жаль любого тренера, который будет работать в «Спартаке». Здесь свое понимание «нормальности» происходящего. То, что здесь «нормально», в нормальном клубе дикость», - гласит сообщение Калиниченко в телеграм-канале.

В настоящий момент командой руководит португальский специалист Руй Витория, который возглавил «красно-белых» прошлым летом. Под его руководством спартаковцы занимают лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее в СМИ появилась новость о назревающей смене главного тренера в «Спартаке». Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, когда это может произойти.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко
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