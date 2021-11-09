​Каттани сказал «нет» «Спартаку»

«Спартак» до сих пор не имеет спортивного директора после скандального летнего ухода Дмитрия Попова. Московский клуб ещё в августе приглашал на эту должность Луку Каттани, который работает скаутом в «ПСЖ». Тем не менее, специалист сказал «красно-белым» «нет». Об этом на своих страницах информирует «Спорт-Экспресс».

На сегодняшний день «Спартак» располагается только на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Руя Витории всего лишь на пять очков опережает зону переходных игр за право остаться в Премьер-лиге.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 ноября против «Краснодара» на поле соперника.