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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс»

09 Ноября 2021 • 08:17 Комментировать

Петербургский «Зенит» обратил внимание на аргентинский трансферный рынок. По сообщениям El Entrasigente, «сине-бело-голубые» проявляют заинтересованность в услугах хавбека «Боки Хуниорс» Кристиана Медины.

Чемпион российской Премьер-лиги уже вступили в переговоры по игроку и сделал предложение «Боке». Петербуржцы готовы заплатить за него порядка 6,5 миллиона евро. Однако аргентинскую сторону не устроила эта сумма – «Бока Хуниорс» хочет получить за своего футболиста не менее 13 миллионов.

Ожидается, что руководство «сине-бело-голубых» вскоре сделает улучшенное предложение по трансферу Медины.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Медина
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