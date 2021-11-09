«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс»

Петербургский «Зенит» обратил внимание на аргентинский трансферный рынок. По сообщениям El Entrasigente, «сине-бело-голубые» проявляют заинтересованность в услугах хавбека «Боки Хуниорс» Кристиана Медины.

Чемпион российской Премьер-лиги уже вступили в переговоры по игроку и сделал предложение «Боке». Петербуржцы готовы заплатить за него порядка 6,5 миллиона евро. Однако аргентинскую сторону не устроила эта сумма – «Бока Хуниорс» хочет получить за своего футболиста не менее 13 миллионов.

Ожидается, что руководство «сине-бело-голубых» вскоре сделает улучшенное предложение по трансферу Медины.