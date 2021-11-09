Гурцкая резко высказался по поводу того, что Ваноли может возглавить «Спартак»

Популярный футбольный агент Тимур Гурцкая дал понять, что он скептически относится к 49-летнему Паоло Ваноли. Ранее стало известно, что итальянец претендует на пост главного тренера «Спартака».

До этого Ваноли был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

По мнению агента, Ваноли можно назвать котом в мешке. Гурцкая пошутил, что при таких раскладах возглавить «Спартак» может и собака Конте, поскольку она проводит со специалистом много времени.

«Глупо, когда тренера назначают по той причине, что он помощник Конте», — заявил Гурцкая в эфире «Коммент.Шоу».

На текущий момент «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ. Ранее «красно-белые» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).