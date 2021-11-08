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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев может продолжить карьеру в «Краснодаре»

08 Ноября 2021 • 23:18 Комментировать

Пока неизвестно, где продолжит карьеру хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев.

По информации «РБ Спорт», соглашение с футболистом истекает летом 2022 года. Клуб вел диалог со стороной игрока, однако к общему знаменателю прийти не удалось.

Москвичи могут предложить футболисту 1,7 млн евро в год, однако никакого ответа пока не последовало.

В такой ситуации «Спартак» может рассмотреть предложения других клубов по трансферу футболиста в ближайшее трансферное окно. Не исключено, что полузащитник может в итоге оказаться в «Краснодаре».

В нынешнем сезоне Бакаев сыграл за «красно-белых» 20 поединков во всех турнирах, сделав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Зелимхан Бакаев
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