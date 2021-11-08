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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калиниченко: Если Руй Витория доживёт до зимы, это будет чудо

08 Ноября 2021 • 22:52 Комментировать (1)

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение, что в период зимнего перерыва Руй Витория должен покинуть пост главного тренера московского клуба.

По мнению Калиниченко, футболисты «Спартака» уже не сомневаются в отставке специалиста. Поэтому игроки могут не полностью выкладываться на тренировках.

Калиниченко отметил, что тренеру не хватило поддержки от руководства «Спартака». Максим выразил мнение, что Руй Витория решил во всем разобраться по ходу дела и прогадал.

«Такой подход нельзя назвать профессиональным. Если Руй доживет до зимы, это будет чудо. Но потом ему вряд ли дадут усилить состав, и буду сплошные мучения», — написал Калиниченко в телеграм-канале.

Ранее «Спартак» в 14-м туре РПЛ разошелся миром с «Локомотивом» (1:1). При этом «красно-белым» по ходу встречи пришлось отыгрываться вдесятером.

На текущий момент москвичи идут девятыми в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
08 Ноября 2021 в 23:57
Если Руй доживет до зимы, это будет чудо....... ----А что, его кто-то собирается "убить" ?))))
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