Стало известно, когда Жиго покинет лазарет

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу здоровья защитника Самуэля Жиго.

До этого 28-летний француз из-за травмы не помог «красно-белым» в противостоянии 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команды обменялись голами (1:1). Жиго неожиданно получил повреждение на разминке перед стартовым свистком.

«Ожидаем возвращение Жиго к следующему матчу», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Жиго сыграл 18 поединков за «Спартак», отметившись одним голом и одной результативной передачей.

В ближайшем поединке подопечные Руя Витории 20 ноября в рамках 15-го тура РПЛ сразятся в гостях с «Краснодаром».