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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Жиго покинет лазарет

08 Ноября 2021 • 21:41 Комментировать

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу здоровья защитника Самуэля Жиго.

До этого 28-летний француз из-за травмы не помог «красно-белым» в противостоянии 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команды обменялись голами (1:1). Жиго неожиданно получил повреждение на разминке перед стартовым свистком.

«Ожидаем возвращение Жиго к следующему матчу», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Жиго сыграл 18 поединков за «Спартак», отметившись одним голом и одной результативной передачей.

В ближайшем поединке подопечные Руя Витории 20 ноября в рамках 15-го тура РПЛ сразятся в гостях с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
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