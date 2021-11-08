​В «Нижнем Новгороде» полностью доверяют Кержакову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался по поводу поражения команды в поединке 14-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

Измайлов считает, что команда провалила первый тайм. По его словам, во второй половине встречи подопечные Александра Кержакова действовали лучше, однако соперник прибавил в линии нападения.

Гендиректор пожаловался, что клуб допустил ряд ошибок. Также он посетовал на то, что у команды короткая скамейка запасных.

Тем не менее, в «Нижнем Новгороде» доверяют Александру Кержакову и не собираются увольнять специалиста.

«К Кержакову полное доверие. Нужно преодолеть сложные времена», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Ранее «Нижний Новгород» проиграл в РПЛ четыре поединка кряду.