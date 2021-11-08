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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Нижнем Новгороде» полностью доверяют Кержакову

08 Ноября 2021 • 21:24 Комментировать

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался по поводу поражения команды в поединке 14-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

Измайлов считает, что команда провалила первый тайм. По его словам, во второй половине встречи подопечные Александра Кержакова действовали лучше, однако соперник прибавил в линии нападения.

Гендиректор пожаловался, что клуб допустил ряд ошибок. Также он посетовал на то, что у команды короткая скамейка запасных.

Тем не менее, в «Нижнем Новгороде» доверяют Александру Кержакову и не собираются увольнять специалиста.

«К Кержакову полное доверие. Нужно преодолеть сложные времена», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Ранее «Нижний Новгород» проиграл в РПЛ четыре поединка кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков Равиль Измайлов
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