​Глушаков: «Возьму Реброва в свой тренерский штаб и будем бомбить чемпионство»

Футболист «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу своего экс-одноклубника Артёма Реброва. Последний, напомним, принял решение завершить карьеру футболиста.

Глушаков рассказал ТАСС, что он уже успел созвониться с Ребровым. Карьеру вратаря хавбек «Химок» назвал «хорошей и добротной». Глушаков отметил, что Ребров внёс свой вклад в чемпионство «Спартака» в сезоне 2016/2017.

Также Глушаков допустил, что в будущем поработает вместе с Ребровым на тренерском уровне.

«Наверное, он ждёт, когда я закончу карьеру и стану тренером, тогда я его точно возьму себе в штаб. Будем бомбить чемпионство», - поделился мыслями Глушаков.