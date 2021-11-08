​Клаудиньо извинился за удаление

В воскресенье «Зенит» потерял очки в гостях у «Урала» - игра завершилась вничью со счётом 0:0. Питерцы завершали поединок вдесятером из-за удаления Клаудиньо, случившегося в начале второго тайма. Бразилец высказался по поводу своей красной карточки.

«Я очень огорчён тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков», - высказался Клаудиньо для «Спорт-Экспресса».

По словам бразильского футболиста, у него не было намерения травмировать футболиста «Урала». При этом Клаудиньо признаёт вину в том, что команда осталась в меньшинстве. Игрок пообещал сделать всё, чтобы это удаление так и осталось единственным в его карьере.

Несмотря на потерю очков, «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.