​Травма Кофрие оказалась несерьёзной

Травма Максимилиано Кофрие, полученная игроком «Спартака» в воскресном дерби против «Локомотива», оказалась несерьёзной. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Максимилиано Кофрие в игре с «Локомотивом» был заменён за десять минут до конца основного времени.

В чемпионате России Максимилиано Кофрие провёл семь матчей и отметился одной результативной передачей на партнёра.

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» завершилось вничью со счётом 1:1. «Железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» - девятое.