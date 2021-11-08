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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Адамов интересен ЦСКА

08 Ноября 2021 • 18:03 Комментировать

Защитник «Урала» Арсен Адамов находится в сфере интересов нескольких российских клубов. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», среди клубов, которые хотят подписать Адамова, находятся ЦСКА и «Рубин».

В сезоне 2021/2022 Арсен Адамов провёл за «Урал» пятнадцать матчей в чемпионате и Кубке России. Результативными действиями защитник не отмечался.

Качественная игра за «Урал» позволила Арсену Адамову получить дебютный вызов в сборную России. Впрочем, защитник за главную команду страны пока не играл.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 22-летнего Арсена Адамова в 500 тысяч евро. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

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ЦСКА Москва Урал Арсен Адамов трансферы футбола - зима 2022
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