Селюк допускает уход Яя Туре из «Ахмата»

Известный агент Дмитрий Селюк допускает вариант с уходом Яя Туре из «Ахмата» зимой. Ивуариец, как известно, входит в тренерский штаб Андрея Талалаева.

По словам Селюка, Туре уже пора и самому становиться главным тренером. Агент рассказал sport24, что Яя отправился в Кардифф на стажировку для получения лицензии А. Летом же Туре начнёт обучение на категорию Pro.

«С его будущим будем смотреть - возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому», - поделился Селюк.

После четырнадцати туров чемпионата России «Ахмат» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.