Агент дисквалифицированного за допинг Обухова высказался о будущем игрока

Летом нападающий Владимир Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Футболист ушёл из «Ростова» и в настоящий момент тренируется с любителями, ожидая истечения срока дисквалификации.

Агент Владимира Обухова Сергей Пушкин рассказал ТАСС о том, что у 29-летнего футболиста есть ряд предложений. По словам агента, к футболисту обращались из клубов РПЛ, ФНЛ, а также из клубов стран бывшего СССР.

Стоит сказать, что дисквалификация Владимира Обухова истекает 2 декабря.

Владимир Обухов в своей карьере поиграл за ряд клубов, в частности за «Ростов», «Сочи» и «Тамбов».