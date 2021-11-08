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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент дисквалифицированного за допинг Обухова высказался о будущем игрока

08 Ноября 2021 • 15:38 Комментировать

Летом нападающий Владимир Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Футболист ушёл из «Ростова» и в настоящий момент тренируется с любителями, ожидая истечения срока дисквалификации.

Агент Владимира Обухова Сергей Пушкин рассказал ТАСС о том, что у 29-летнего футболиста есть ряд предложений. По словам агента, к футболисту обращались из клубов РПЛ, ФНЛ, а также из клубов стран бывшего СССР.

Стоит сказать, что дисквалификация Владимира Обухова истекает 2 декабря.

Владимир Обухов в своей карьере поиграл за ряд клубов, в частности за «Ростов», «Сочи» и «Тамбов».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов
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