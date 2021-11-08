​Шейхи оценивают деятельность «Спартака»

Несмотря на появившиеся слухи, холдинг City Football Group не приостанавливал процесс переговоров о покупке части акций «Спартака». Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», в настоящий момент холдинг оценивает деятельность московского клуба. Этот процесс планируется завершить до конца года.

На прошлой неделе появилась информация о том, что City Football Group может приобрести около 20% акций «Спартака».

City Football Group – эмиратский спортивный холдинг, который владеет десятью клубами по всему миру. Самым известным из них является английский «Манчестер Сити».