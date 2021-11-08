​В «Динамо» рассказали, сколько пропустит Захарян

В понедельник стало известно о том, что хавбек Арсен Захарян не поможет сборной России в ноябрьских матчах отбора на чемпионат мира. Пресс-служба московского «Динамо» рассказала о характере травмы Захаряна. Молодой футболист в недавней игре против «Зенита» получил повреждение мышцы бедра. Чтобы восстановиться, Захаряну понадобится от двух до трёх недель.

После четырнадцати туров чемпионата России «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

В ноябре сборная России сыграет против Кипра дома и против Хорватии на выезде. Чтобы получить прямую путёвку на чемпионат мира, команде Валерия Карпина достаточно набрать четыре очка.