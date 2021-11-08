Стало известно, когда «Спартак» может назначить нового главного тренера

Инсайдер Нобель Арустамян высказался насчет возможной смены главного тренера в московском «Спартаке». В своем телеграм-канале журналист сообщил, что итальянец Паоло Ваноли, который долгое время работал в тренерском штабе Антонио Конте, планирует в скором времени перебраться в российский топ-клуб.

По словам Арустамяна, «Спартак» может уволить нынешнего наставника Руя Виторию до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу. Если это случится, то освободившееся место займет Ваноли, который уже провел переговоры с «красно-белыми». Ради работы в московском клубе Паоло отказался поехать с Конте в «Тоттенхэм».

Португалец Витория занимает пост рулевого «народной команды» с лета. Под его руководством «Спартак» занимает лишь девятое место в Премьер-лиге после 14 туров.

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