Защитник Седрик Гогуа больше не является игроком московского ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте «армейского» клуба. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

На прощание пресс-служба российского клуба пожелала ивуарийскому футболисту успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Гогуа пополнил ряды ЦСКА летом 2019 года, перебравшись из «Тамбова». В сезоне-2020/2021 защитник выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор». 27-летний африканец принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.

В текущем розыгрыше чемпионата России Гогуа на поле не выходил.