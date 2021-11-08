Прядкин назначен советником президента УЕФА

Российский футбольный функционер Сергей Прядкин, долгое время занимавший пост главы РПЛ, трудоустроился в УЕФА. Об этом информирует телеграм-канал «Мы вам покажем».

Как сообщает источник, 60-летний функционер назначен советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами и клубами. Отмечается, что он будет тесно сотрудничать с главой организации Александером Чефериным.

Напомним, что Прядкин в прошлом месяце покинул руководящий пост в российской Премьер-лиге. Спустя некоторое время он вышел из исполкома РФС. После ухода Прядкина пост главы РПЛ занял Ашот Хачатурянц.