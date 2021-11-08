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Биджиев: «Локомотив» должен был дожимать «Спартак» эксклюзив

08 Ноября 2021 • 12:33 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью «железнодорожников» в столичном дерби со «Спартаком» (1:1).

- Это было настоящее дерби. Большое количество жёлтых карточек и два удаления свидетельствуют о том, что эмоции переполняли игроков обеих команд. В первом тайме «Локомотив» выглядел достаточно интересно и показывал хорошие взаимодействия на флангах.  Но, к чести «Спартака», «красно-белые» после перерыва мобилизовались, как это часто бывает с командами, остающимися в меньшинстве. Удаление в футболе не играет такой большой роли, как в хоккее. Спартаковцы активно пытались перевернуть ход матча в свою пользу, и им удалось забить ответный гол. Стоит отметить Соболева, который выиграл много единоборств на поле. Ну а «Локомотив» занервничал, игра у него разладилась. Я считаю, «железнодорожники» потеряли два очка, потому что они должны были дожимать «Спартак» и выигрывать.

«Локомотив» оставил достаточное приятное впечатление по матчу с «Галатасараем» и по первому тайму со «Спартаком». В плане турнирной таблицы чемпионата многое зависит от того, как клубы выступят на отрезке после перерыва на матчи сборных и до зимней паузы. Тот же «Локомотив» несильно отстаёт по очкам от «Зенита», и в борьбе за золото ещё ничего не решено.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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