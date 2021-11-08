Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью «железнодорожников» со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ (1:1).

- Я смотрю футбол не как болельщик, а как эксперт. Предполагал, что «Локомотив» вчистую обыграет «Спартак», и первый тайм складывался как раз таким образом. «Железнодорожники» много владели мячом и превосходили соперника во всех фазах игры. Показательна реакция игроков «Спартака» на удаление: они думали, что вдесятером у них совсем ничего получаться не будет.

Но во втором тайме ситуация стала складываться по-другому. «Спартак» создал больше голевых моментов и смотрелся лучше, а «Локомотив» просто остановился и перестал играть, у него не было верхнего прессинга и отбора мяча сразу после потерь. Как будто вирус проник в систему игры «железнодорожников» и разрушил её. В итоге «Локомотив» даже отскочил, хотя по первому тайму можно было предположить, что в итоге команда Гисдоля выиграет с крупным счётом.

Часто команды, у которых удаляют игрока, начинают играть за себя и за того парня. Именно это и произошло со «Спартаком». А для «Локомотива» всё сработало в другую сторону – футболисты решили, что легко одержат победу, и расслабились. На мой взгляд, масштабный спад «железнодорожников» после перерыва больше связан с психологией, нежели с функциональным состоянием. Не думаю, что это вина Гисдоля, потому что влезть в голову каждому игроку невозможно.

А вот замены, я считаю, Гисдолю можно было делать уже в перерыве, причём блоками. Это было бы оправданно, так как «Локомотив» был в большинстве, а счёт вряд ли стал бы хуже того, который получился в итоге. Витория угадал, выпустив на замену Умярова? Знаете, против остановившегося «Локомотива» любой футболист мог бы сыграть ярко, даже из глубокого запаса. Это как сказка – вступить в игру такой момент. В голе Умярова большая доля удачи: мяч нашёл коридор между ногами нескольких футболистов и влетел в створ от штанги.

Я бы не говорил после этого матча, что «Спартак» прибавляет. Такие оценки были бы от лукавого. Надо смотреть глубже. В первом тайме мы увидели, что «красно-белые» по-прежнему играют бессистемно, у них нет идей на поле. А во втором тайме «Спартаку» просто дали играть, вот он и сравнял счет, хотя остаётся неорганизованной командой. Но за Соболева приятно: он проявляет бойцовские качества на характере, вне зависимости от того, как играет его команда.