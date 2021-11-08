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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Артём Ребров объявил о завершении карьеры

08 Ноября 2021 • 10:13 Комментировать (1)

37-летний голкипер Артём Ребров посредством своего инстаграм-аккаунта сообщил о завершении игровой карьеры.

Он разместил в социальной сети фото, которое подписал следующими словами: «Я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! С головой в новую жизнь».

Вратарь выступал за московский коллектив с 2011 по 2021 год. В прошлом сезоне Артём принял участие в одном поединке российской Премьер-лиги.

Ранее было объявлено, что Ребров получит должность технического координатора в московском клубе.

По итогам 14 туров РПЛ «красно-белые» занимают девятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Ребров
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
08 Ноября 2021 в 10:37
Эх... кто ж теперь будет 17-летних пацанов в подтрибунке жучить?... Легенда ушла.
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