Сёмин поздравил Шевченко с назначением в «Дженоа»

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на назначение украинского специалиста Андрея Шевченко наставником итальянского клуба «Дженоа». Накануне стало известно о подписании соглашения до лета 2024 года.

В своем инстаграм-аккаунте 74-летний россиянин обратился к Шевченко, пожелав ему удачи и успехов в нелегком пути. Сёмин выразил уверенность, что у 45-летнего коллеги все получится.

Напомним, что предыдущим местом работы Шевченко была национальная сборная Украины.

В бытность футболистом Андрей долгое время выступал в итальянском чемпионате, защищая цвета «Милана».