Игрок сборной России может перейти в «Ливерпуль»

Руководство «Ливерпуля» нашло усиление в российской Премьер-лиге, об этом рапортуют журналисты Liverpool Echo. В поле зрения мерсисайдского гранда попал полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян.

Английский клуб готов включиться в борьбу за 18-летнего исполнителя, трансферная стоимость которого на текущий момент оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее ходили слухи об интересе к Захаряну со стороны дортмундской «Боруссии», однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Арсен выступает за основную команду «бело-голубых» с ноября прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел 13 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов.