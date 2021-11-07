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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Футбол Гисдоля обалденный, он реально круче футбола Шварца» эксклюзив

07 Ноября 2021 • 09:45 Комментировать

Бывший защитник «Динамо» и «Локомотива», а ныне тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «бело-голубых» в 14-м туре чемпионата России над «Краснодаром» (1:0) и сравнил «Динамо» с «Локомотивом».

- От матча на «ВТБ Арене» одни расстройства. Футбол получился невысокой интенсивности, мы не увидели быстрых переходов из обороны в атаку и верхнего прессинга, который является визитной карточкой команды Шварца. Разве что порадовали сэйвы Шунина и Сафонова в нескольких эпизодах. В частности, Сафонов чисто интуитивно среагировал на скрытый удар пяткой Тюкавина в стиле Стрельцова. А в случае с пропущенным мячом Сафонов не успел перестроиться с дальнего угла на ближний.

В целом получился обычный матч РПЛ. Игра была достаточно медленная и без большого количества моментов. Футболисты не рисковали и не шли в обводку. Комбинационная игра если и была, то лишь в середине поля, а на подступах к штрафным она куда-то растворялась. «Динамо» может искать оправдание блеклой игре в отсутствии дисквалифицированных Фомина и Захаряна, но у «Краснодара» игра не налаживается уже давно. Его эффектная победа над «Сочи» в динамике результатов выглядит случайной.

Сейчас, на мой взгляд, «Локомотив» обошёл «Динамо» по уровню игры. Мне нравится тот футбол, который ставит динамовцам Шварц, но Гисдоль меня просто поразил, его игра реально круче. У него всё на высшем уровне, «Локомотив» в матче с «Галатасараем» показал обалденный футбол.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Чемпионат России Равиль Сабитов Маркус Гисдоль РПЛ Сандро Шварц
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