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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Работа Березуцкого в ЦСКА мне нравится, а «Сочи» не показывает ничего сверхъестественного» эксклюзив

07 Ноября 2021 • 09:13 Комментировать (1)

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч РПЛ «Сочи» – ЦСКА (4:1).

- Перед первым пропущенным голом Обляков потерял мяч на фланге на своей половине поля. Хорошо, что наши команды стараются действовать на поле не в формате «бей вперёд – игра придёт», а через средний и короткий пас, но ели ты теряешь мяч в подобной ситуации, то надо сразу же идти в отбор без нарушения правил или же с фолом, чтобы пресечь опасную контратаку соперника. Плюс игроки должны иметь двойную-тройную подстраховку от партнёров. Я не согласен, что Дивееву надо было выбивать мяч куда подальше перед вторым голом. Он в том эпизоде всё делал правильно, укрывая мяч корпусом, только вот не получилось у него попасть по мячу ногой, и он потерял его, такие ситуации бывают.

К 16-й минуте при счёте 3:0 стало понятно: у ЦСКА мало шансов спасти ситуацию. По лицу Алексея Березуцкого было видно, что он сильно ждал перерыва, поскольку трудно вносить коррективы по ходу игры через подсказки. Замена Щенникова была логичной, потому как вся острота у «Сочи» исходила в первом тайме с его фланга. Оказалось, что «армейцы» попали не в нокаут, а в нокдаун, ведь после перерыва они поддавили соперника. Заболотный удачно сыграл в ряде эпизодов, команда забила гол, и ей надо было дальше дожимать хозяев.

Я не вижу у ЦСКА игрового кризиса. «Армейцы» не обладают длинной скамейкой, и работа Алексея Березуцкого в таких условиях мне нравится. Преимущество сочинцев оказалось большим по счёту, но не по игре. В первом тайме «барсы» получили два подарка судьбы от защитников соперника. При этом «Сочи» не показывает ничего сверхъестественного. В основном эта команда использует фланговые прострелы, у неё нет в арсенале разнообразных комбинаций, какие, условно, применяют в свои лучшие периоды «Барселона» и «Манчестер Сити». Индивидуальное мастерство игроков группы атаки – это хорошо, но нельзя всё время выигрывать за счёт этого, у них ещё должны быть сильные взаимосвязи.

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