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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский высмеял Черчесова: «Пусть идёт в «Спартак» - тогда им ещё долго придётся плестись позади «Зенита»

06 Ноября 2021 • 16:24 Комментировать (4)

Известный артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский скептически относится к слухам о возможной работе российского специалиста Станислава Черчесова в национальной команде Польши.

В интервью Sport24 Боярский заявил, что считает эту новость чушью. По его мнению, если Черчесов не смог донести свои мысли до игроков сборной России, то с поляками ему будет еще тяжелее. Также артист отметил, что никто больше не будет платить Станиславу Саламовичу такую огромную зарплату, которую он получал на посту рулевого российской национальной команды.

«Пусть идет в «Спартак» - тогда им еще долго придется плестись позади «Зенита». Всем будет хорошо от этого», - сказал Боярский.

«Спартак» может сменить тренера из-за неудачного выступления в первой части сезона. Под руководством португальца Руя Витории «красно-белые» занимают лишь девятое место в РПЛ после 13 туров.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Михаил Боярский
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Тmavik152@yandex.ru
06 Ноября 2021 в 17:04
Умственная деградация налицо! Кроме нелепых высказываний в сторону Спартака этот бывший актеришка больше ни в чем и не замечен! Неужели он думает, что многомиллионная часть населения страны, болеющая за народную команду, а не за газпромовских прохиндеев, практически убивших наш футбол, будет ему симпатизировать? Недалекий, глупенький, обшарпанный старичок. Нам тебя жалко :))
Id152079006
06 Ноября 2021 в 16:38
Шляпа, а ты, случаем, не засланный казачок? Большинство твоих высказываний (как обычно, глупых) исключительно о красно-белых! Надо проверить, нет ли у него татухи с ромбом на груди...
Zenituwka
06 Ноября 2021 в 16:32
Интересно, когда до него дойдет что такие высказывания выглядят нелепо, как-то по детски..
ILLNAT
06 Ноября 2021 в 16:57
Да уже никогда,видимо) В столь почтенном возрасте не стоит надеятся на прозрение) Недаром говорят:что старый что малый.)
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