Боярский высмеял Черчесова: «Пусть идёт в «Спартак» - тогда им ещё долго придётся плестись позади «Зенита»

Известный артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский скептически относится к слухам о возможной работе российского специалиста Станислава Черчесова в национальной команде Польши.

В интервью Sport24 Боярский заявил, что считает эту новость чушью. По его мнению, если Черчесов не смог донести свои мысли до игроков сборной России, то с поляками ему будет еще тяжелее. Также артист отметил, что никто больше не будет платить Станиславу Саламовичу такую огромную зарплату, которую он получал на посту рулевого российской национальной команды.

«Пусть идет в «Спартак» - тогда им еще долго придется плестись позади «Зенита». Всем будет хорошо от этого», - сказал Боярский.

«Спартак» может сменить тренера из-за неудачного выступления в первой части сезона. Под руководством португальца Руя Витории «красно-белые» занимают лишь девятое место в РПЛ после 13 туров.

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