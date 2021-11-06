Каррера ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном назначении своего соотечественника Паоло Ваноли главным тренером «красно-белых».

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» итальянский специалист заявил, что ничего не знает о своем соотечественнике. В ходе интервью Каррере задали вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

«Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но пока не могу покинуть Италию», - сказал Массимо.

Ваноли, которого сватают в «Спартак», известен по работе в тренерском штабе Антонио Конте. Ранее стало известно, что Паоло отказался от переезда в «Тоттенхэм» ради работы наставником «красно-белых».

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