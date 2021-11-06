Журналист: «Ваноли отказался от работы в «Тоттенхэме» ради «Спартака»

Итальянский журналист Лука Бьянчин рассказал о переговорах между московским «Спартаком» и Паоло Ваноли, бывшим ассистентом Антонио Конте.
В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» инсайдер заявил, что стороны близки к завершению сделки. По информации Бьянчина, итальянский специалист из-за переговоров с «красно-белыми» отказался отправиться с Конте в лондонский «Тоттенхэм».
Журналист отметил, что Ваноли ждет решения руководства «Спартака». Сам тренер готов приступить к работе в любой момент.
В настоящий момент пост наставника московской команды занимает португалец Руй Витория.
Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию