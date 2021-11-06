Мостовой рассказал, почему «Спартак» не увольняет Виторию

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался насчет слухов о возможной отставке португальца Руя Витории с поста наставника столичного «Спартака».

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что отставка в стане «красно-белых» будет возможна, если команда уйдет на зимнюю паузу вне топ-5 таблицы РПЛ. По мнению Мостового, Виторию пока спасает то, что команда цепляется в Лиге Европы. Александр считает, что если бы «Спартак» не имел результата в Европе, то тренера уже сейчас могли бы уволить.

Ранее стало известно, что возглавить московский коллектив может итальянский специалист, поработавший в тренерском штабе Антонио Конте.